В матче с Норвегией Бразилия установила антирекорд по владению мячом на чемпионатах мира

Сборная Бразилии потерпела поражение от Норвегии (1:2) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.
По данным Opta с 1966 года, Бразилия установила свой антирекорд по владению мячом в матчах чемпионатов мира — 34 процента. Предыдущим таким антирекордом были 40 процентов в игре против Нидерландов 1998 году.
Для сравнения, в игре 1/16 финала ЧМ-2026 с Японией (2:1) у Бразилии было 69 процентов времени владения мячом.
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