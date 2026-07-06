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В матче с Норвегией Бразилия установила антирекорд по владению мячом на чемпионатах мира

Сборная Бразилии потерпела поражение от Норвегии (1:2) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Сборная Бразилии потерпела поражение от Норвегии (1:2) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

По данным Opta с 1966 года, Бразилия установила свой антирекорд по владению мячом в матчах чемпионатов мира — 34 процента. Предыдущим таким антирекордом были 40 процентов в игре против Нидерландов 1998 году.

Для сравнения, в игре 1/16 финала ЧМ-2026 с Японией (2:1) у Бразилии было 69 процентов времени владения мячом.

Норвежское проклятие Бразилии. Холанн снова все решил и догнал Месси с Мбаппе, а Нюланн выдал матч жизни.