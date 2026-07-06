Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» — о Дугласе Сантосе и Луисе Энрике на ЧМ-2026: «Красивая была история!»

«Зенит» прокомментировал завершение участия игроков команды и сборной Бразилии Дугласа Сантоса и Луиса Энрике на чемпионате мира-2026.

«Зенит» прокомментировал завершение участия игроков команды и сборной Бразилии Дугласа Сантоса и Луиса Энрике на чемпионате мира-2026.

«Красивая была история!» — говорится в сообщении.

32-летний защитник Сантос на ЧМ-2026 сыграл в пяти матчах и не отметился результативными действиями. 25-летний форвард Луис Энрике отыграл 28 минут в матче групповой стадии с Марокко.

В ⅛ финала Бразилия проиграла Норвегии (1:2).

Норвежское проклятие Бразилии. Холанн снова все решил и догнал Месси с Мбаппе, а Нюланн выдал матч жизни.