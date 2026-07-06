Steam-профиль Неймара завалили флагами Норвегии и оскорблениями после вылета Бразилии с ЧМ-2026

Известный своей любовью к CS2 футболист Неймар стал жертвой массового флешмоба в Steam сразу после того, как сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира по футболу-2026. В ⅛ финала турнира бразильцы уступили сборной Норвегии со счетом 1:2, и Неймар, забивший гол с пенальти в компенсированное время, не смог сдержать слез после финального свистка — для 34-летнего форварда это выступление, вероятно, стало последним в составе национальной команды.