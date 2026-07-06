Холанн повторил рекорд по голам на дебютном чемионате мира

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн забил оба гола своей команды в матче со сборной Бразилии (2:1) в ⅛ финала чемпионата мира-2026.
По данным Opta, 25-летний футболист повторил рекорд по голам на дебютном чемпионате мира со времен выступления поляка Гжегожа Лято в 1974 году (у него тоже было семь голов).
На ЧМ-2026 Холанн в пяти матчах забил семь голов и сделал одну результативную передачу.
Норвежское проклятие Бразилии. Холанн снова все решил и догнал Месси с Мбаппе, а Нюланн выдал матч жизни.