Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Холанн повторил рекорд по голам на дебютном чемионате мира

Нападающий сборной Норвегии забил оба гола своей команды в матче со сборной Бразилии (2:1) в ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн забил оба гола своей команды в матче со сборной Бразилии (2:1) в ⅛ финала чемпионата мира-2026.

По данным Opta, 25-летний футболист повторил рекорд по голам на дебютном чемпионате мира со времен выступления поляка Гжегожа Лято в 1974 году (у него тоже было семь голов).

На ЧМ-2026 Холанн в пяти матчах забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

Норвежское проклятие Бразилии. Холанн снова все решил и догнал Месси с Мбаппе, а Нюланн выдал матч жизни.