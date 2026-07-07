Президент Парагвая связался с Макроном, чтобы извиниться за расистские высказывания в адрес Мбаппе

Президент Парагвая Сантьяго Пенья Паласиос связался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы извиниться за высказывания сенатора Селесты Амарильи в адрес французского нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Спортс.ру.
Ранее сенатор назвала Мбаппе «высокомерным и уродливым камерунцем, который тщательно притворяется французом». 27-летний нападающий ответил на оскорбления в свой адрес.
Федерация футбола Франции (FFF) обратилась в прокуратуру после высказываний Амарильи.
«Колонизированный камерунец, высокомерный и уродливый». Сенатор Парагвая дико набросилась на Мбаппе.
В ⅛ финала ЧМ-2026 Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Мбаппе. По окончании матча парагвайский голкипер Орландо Хиль бросил мяч в Мбаппе, после того как француз не пожал ему руку.
Франция в ¼ финала чемпионата мира сыграет с Марокко 9 июля.