Президент Парагвая связался с Макроном, чтобы извиниться за расистские высказывания в адрес Мбаппе

В ⅛ финала ЧМ-2026 Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Мбаппе. По окончании матча парагвайский голкипер Орландо Хиль бросил мяч в Мбаппе, после того как француз не пожал ему руку.