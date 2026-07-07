Роналду: «Я выиграл со сборной Португалии три трофея, до меня у нее было ноль титулов»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира 2026 года.
6 июля Португалия проиграла Испании (0:1) в ⅛ финала и покинула турнир. Ранее 41-летний форвард заявил, что ЧМ-2026 станет для него последним в карьере.
06 июл 22:00 Португалия — Испания 0:1.
«Завтра я проснусь с тем же настроением, что и сегодня. Я сделал все, что мог. Я выиграл со сборной Португалии три трофея. До меня у нее было ноль титулов. Поэтому я могу быть только счастлив», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо.
Вместе со сборной Португалии нападающий выиграл Евро-2016 и дважды побеждал в Лиге наций УЕФА (2019, 2025). Также Роналду является серебряным призером Евро-2024 и бронзовым призером Евро-2012.