Роналду: «Я выиграл со сборной Португалии три трофея, до меня у нее было ноль титулов»

«Завтра я проснусь с тем же настроением, что и сегодня. Я сделал все, что мог. Я выиграл со сборной Португалии три трофея. До меня у нее было ноль титулов. Поэтому я могу быть только счастлив», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо.