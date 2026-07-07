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Роналду: «У меня будет время подумать, не принимать поспешных решений»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мыслями после поражения от Испании (0:1) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мыслями после поражения от Испании (0:1) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

"Это был мой последний чемпионат мира, да, но у меня будет время подумать об остальном, побыть с семьей, не принимать поспешных решений и просто жить дальше.

Такой футбол, такова жизнь футболиста. Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь, и нужно двигаться дальше. Я ухожу с чистой совестью, в своей лучшей форме, и все. Завтра новый день, и жизнь продолжается", — цитирует 41-летнего футболиста AFP.

Ранее Роналду заявил, что чемпионат мира-2026 станет последним в его карьере.

Замены де ла Фуэнте решили в пользу Испании матч с Португалией. Чемпионат мира так и не покорился Роналду.