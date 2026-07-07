Роналду: «У меня будет время подумать, не принимать поспешных решений»

Такой футбол, такова жизнь футболиста. Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь, и нужно двигаться дальше. Я ухожу с чистой совестью, в своей лучшей форме, и все. Завтра новый день, и жизнь продолжается", — цитирует 41-летнего футболиста AFP.