Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олег Матыцин: «Возвращение ОКР в олимпийскую семью — юридическая база, без которой полноценное участие наших спортсменов в Олимпиадах было невозможным»

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин прокомментировал временное восстановление статуса Олимпийского комитета России (ОКР).

"Возвращение ОКР в олимпийскую семью — это юридическая база, без которой полноценное участие наших спортсменов в Олимпийских играх было невозможным. Без статуса национального олимпийского комитета невозможно говорить ни о флаге, ни о гимне на главных стартах. Теперь эта база восстановлена. И это действительно важный шаг — возможно, самый важный за последние годы.

МОК сохранил за собой право принимать отдельное решение по демонстрации флага, гимна и других символов на Олимпийских играх «в подходящее время». Также организация не будет проводить свои мероприятия в России и приглашать российских госчиновников. Это напоминает нам, что процесс возвращения — не единовременный акт, а поэтапный путь.

Тем не менее, динамика очевидна: за последние месяцы целый ряд международных федераций — по гимнастике, борьбе, дзюдо, тхэквондо, водным видам спорта, фехтованию — сняли ограничения и вернули российским спортсменам право выступать под флагом и с гимном, и решение МОК по ОКР встраивается в эту логику, поэтому оно не стало неожиданностью — оно стало закономерным итогом последовательной работы всех заинтересованных структур.

Временное восстановление — это не финиш, а возможность двигаться дальше. Убежден, что вопрос с флагом и гимном на Олимпийских играх будет решен положительно.

Убежден, что практика приглашений российских официальных лиц тоже вернется в норму — как только политическая конъюнктура уступит место спортивной логике. Наша задача — продолжать работать, не снижая планки, и доказывать, что российский спорт был, есть и будет частью мирового олимпийского движения на равных правах", — заявил Матыцин.

России вернут флаг и гимн? Главное про допуск от МОК.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше