Олег Матыцин: «Возвращение ОКР в олимпийскую семью — юридическая база, без которой полноценное участие наших спортсменов в Олимпиадах было невозможным»

"Возвращение ОКР в олимпийскую семью — это юридическая база, без которой полноценное участие наших спортсменов в Олимпийских играх было невозможным. Без статуса национального олимпийского комитета невозможно говорить ни о флаге, ни о гимне на главных стартах. Теперь эта база восстановлена. И это действительно важный шаг — возможно, самый важный за последние годы.
МОК сохранил за собой право принимать отдельное решение по демонстрации флага, гимна и других символов на Олимпийских играх «в подходящее время». Также организация не будет проводить свои мероприятия в России и приглашать российских госчиновников. Это напоминает нам, что процесс возвращения — не единовременный акт, а поэтапный путь.
Тем не менее, динамика очевидна: за последние месяцы целый ряд международных федераций — по гимнастике, борьбе, дзюдо, тхэквондо, водным видам спорта, фехтованию — сняли ограничения и вернули российским спортсменам право выступать под флагом и с гимном, и решение МОК по ОКР встраивается в эту логику, поэтому оно не стало неожиданностью — оно стало закономерным итогом последовательной работы всех заинтересованных структур.
Временное восстановление — это не финиш, а возможность двигаться дальше. Убежден, что вопрос с флагом и гимном на Олимпийских играх будет решен положительно.
Убежден, что практика приглашений российских официальных лиц тоже вернется в норму — как только политическая конъюнктура уступит место спортивной логике. Наша задача — продолжать работать, не снижая планки, и доказывать, что российский спорт был, есть и будет частью мирового олимпийского движения на равных правах", — заявил Матыцин.
России вернут флаг и гимн? Главное про допуск от МОК.