Олег Матыцин: «Возвращение ОКР в олимпийскую семью — юридическая база, без которой полноценное участие наших спортсменов в Олимпиадах было невозможным»

"Возвращение ОКР в олимпийскую семью — это юридическая база, без которой полноценное участие наших спортсменов в Олимпийских играх было невозможным. Без статуса национального олимпийского комитета невозможно говорить ни о флаге, ни о гимне на главных стартах. Теперь эта база восстановлена. И это действительно важный шаг — возможно, самый важный за последние годы.