Месси о победе Аргентины над Египтом на ЧМ-2026: «Мы не хотели и не заслуживали вылета»

«Мы не хотели и не заслуживали того, чтобы отправиться домой. Мы не могли позволить, чтобы все закончилось именно так. Эта команда действительно заслуживала продолжить борьбу. Мы никогда не сдаемся. Никогда», — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо.