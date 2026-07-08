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Россиянин Плотников завоевал золото на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике

Российский спортсмен Сергей Плотников победил на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров.

Российский спортсмен Сергей Плотников победил на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров.

В весовой категории до 65 килограммов Плотников взял в рывке вес 122 килограмма, а в толчке — 153 килограмма. Он набрал в сумме двоеборья 275 кг.

Второе место занял спортсмен из Венесуэлы Давид Линарес (123, 151, 274), а третье — Георгий Кинкладзе (120, 144, 264) из Грузии.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров проходит в Кали (Колумбия) и завершится 11 июля.

Российские спортсмены принимают участие в турнире с флагом, гимном и другой национальной символикой впервые за 4,5 года.