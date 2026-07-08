Варгас: «Сборная Швейцарии сотворила историю»

"Не думаю, что я еще до конца осознал произошедшее. Благодарю Бога за этот момент. Я даже не был уверен, что смогу сыграть. Мы все же решили попробовать, и, оглядываясь назад, просто благодарен и счастлив, что смог помочь команде.