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Варгас: «Сборная Швейцарии сотворила историю»

Автор победного пенальти в серии пенальти швейцарец Рубен Варгас поделился эмоциями после выхода сборной Швейцарии в ¼ финала благодаря победе над Колумбией (0:0, пен. — 4:3).

Источник: Спорт-Экспресс

Автор победного пенальти в серии пенальти швейцарец Рубен Варгас поделился эмоциями после выхода сборной Швейцарии в ¼ финала благодаря победе над Колумбией (0:0, пен. — 4:3).

"Не думаю, что я еще до конца осознал произошедшее. Благодарю Бога за этот момент. Я даже не был уверен, что смогу сыграть. Мы все же решили попробовать, и, оглядываясь назад, просто благодарен и счастлив, что смог помочь команде.

Команда проделала невероятную работу и сражалась более 120 минут. Сегодня здесь было совсем непросто играть в футбол. А теперь мы сотворили историю. Это просто невероятное чувство", — цитирует официальный сайт ФИФА Варгаса.

В четвертьфинале чемпионата мира Швейцария встретится с Аргентиной. Матч состоится в воскресенье, 12 июля, и начнется в 04:00 по московскому времени.

07 июл 23:00 Швейцария — Колумбия 0:0.

Швейцария вышла в четвертьфинал ЧМ после драматичной серии пенальти. Колумбия не реализовала убойные моменты.