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Тренер Египта после 2:3 с Аргентиной: «Тот, кто составляет расписание, никогда не играл в футбол. Начало матча никогда не назначают на 12 часов»

Тренер сборной Египта Хоссам Хассан недоволен тем, что начало матча ⅛ финала ЧМ-2026 с Аргентиной (2:3) было назначено на 12 часов дня.

Источник: Спортс‘’

Во время игры температура воздуха в Атланте составляла +29°C.

«Тот, кто составляет расписание этих матчей, никогда не играл в футбол. Начало футбольного матча никогда не назначают на 12 часов дня», — сказал Хассан.