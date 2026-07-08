Тренер Египта после 2:3 с Аргентиной: «Тот, кто составляет расписание, никогда не играл в футбол. Начало матча никогда не назначают на 12 часов»

Во время игры температура воздуха в Атланте составляла +29°C.
«Тот, кто составляет расписание этих матчей, никогда не играл в футбол. Начало футбольного матча никогда не назначают на 12 часов дня», — сказал Хассан.
Тренер сборной Египта Хоссам Хассан недоволен тем, что начало матча ⅛ финала ЧМ-2026 с Аргентиной (2:3) было назначено на 12 часов дня.
Во время игры температура воздуха в Атланте составляла +29°C.
«Тот, кто составляет расписание этих матчей, никогда не играл в футбол. Начало футбольного матча никогда не назначают на 12 часов дня», — сказал Хассан.