Виталий Петров: «Поражает Роналду, которого можно сравнить с Фернандо Алонсо»

«По-прежнему поражает Криштиану Роналду, которого можно сравнить с тем же Фернандо Алонсо: держит себя в форме, доводит тело до пределов возможностей, чтобы оставаться на уровне молодых игроков. Ну, или пилотов, если мы говорим про “Формулу-1”.