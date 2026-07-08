Виталий Петров: «Поражает Роналду, которого можно сравнить с Фернандо Алонсо»

«По-прежнему поражает Криштиану Роналду, которого можно сравнить с тем же Фернандо Алонсо: держит себя в форме, доводит тело до пределов возможностей, чтобы оставаться на уровне молодых игроков. Ну, или пилотов, если мы говорим про “Формулу-1”.
Даже только ради подобных сюжетов стоит смотреть и «Ф-1», и футбол!" — высказался эксперт.
Хаос в LEGO-гонке «Ф-1»: все срезали и тонули в гравии, у Алонсо — редкая победа.
Фернандо Алонсо о новой «Ф-1»: «Для обгона вообще не требуется мастерства или таланта — просто нажимаешь кнопку».