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Виталий Петров: «Поражает Роналду, которого можно сравнить с Фернандо Алонсо»

Бывший гонщик «Формулы-1» Виталий Петров высказался об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче чемпионата мира с Испанией (0:1) и сравнил футболиста с пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Источник: Спортс‘’

«По-прежнему поражает Криштиану Роналду, которого можно сравнить с тем же Фернандо Алонсо: держит себя в форме, доводит тело до пределов возможностей, чтобы оставаться на уровне молодых игроков. Ну, или пилотов, если мы говорим про “Формулу-1”.

Даже только ради подобных сюжетов стоит смотреть и «Ф-1», и футбол!" — высказался эксперт.

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