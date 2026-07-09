Месси, Мюллер и Сон Хын Мин вошли в состав участников Матча всех звезд МЛС с командой лиги MX

МЛС опубликовала состав участников Матча всех звезд, который пройдет 29 июля в Шарлотте (Северная Каролина). Соперниками этой команды станут представители мексиканской лиги MX.
В состав вошли 13 игроков — участников чемпионата мира-2026, в том числе нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Также в него включили полузащитника «Ванкувера» Томаса Мюллера и нападающего «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мина.
В общей слоности на Матч всех звезд МЛС вызвали игроков 15 национальностей, при этом США представлены наибольшим количеством футболистов — 10 человек.
Игроки сборной всех звезд МЛС на матч 29 июля.
Вратари: Максим Крепо («Орландо»; выбор тренера), Мэтт Фриз («Нью-Йорк Сити»; выбор тренера), Брайан Шваке («Нэшвилл»; по итогам голосования).
Защитники: Макс Арфстен («Коламбус»; выбор тренера), Лукас Херрингтон («Колорадо»; выбор тренера), Ричи Ларья («Торонто»; выбор комиссионера), Энтони Марканич («Миннесота»; по итогам голосования), Мбекезели Мбокази («Чикаго»; по итогам голосования), Стивен Морейра («Коламбус»; выбор тренера), Дэниел Мьюни («Сан-Хосе»; выбор тренера), Энди Нахар («Нэшвилл»; по итогам голосования), Джексон Рейген («Сиэтл»; выбор тренера), Тим Рим («Шарлотт»; по итогам голосования).
Полузащитники: Себастьян Берхальтер («Ванкувер»; по итогам голосования), Пеп Бьель («Шарлотт»; выбор тренера), Родриго-Де Пауль («Интер Майами»; выбор тренера), Эвандер («Цинциннати»; выбор тренера), Карлес Хиль («Нью-Инглэнд»; выбор тренера), Завьер Гозо («Солт-Лейк»; по итогам голосования), Хань Мухтар («Нэшвилл»; по итогам голосования), Томас Мюллер («Ванкувер»; выбор тренера), Эшли Уэствуд («Шарлотт»; выбор тренера).
Нападающие: Уго Кёйперс («Чикаго»; по итогам голосования), Андерс Дрейер («Сан-Диего»; выбор тренера), Джулиан Холл («Нью-Йорк Ред Буллз»; выбор комиссионера), Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»; по итогам голосования), Лионель Месси («Интер Майами»; по итогам голосования), Петар Муса («Даллас»; выбор тренера), Сэм Серридж («Нэшвилл»; выбор тренера).