Месси, Мюллер и Сон Хын Мин вошли в состав участников Матча всех звезд МЛС с командой лиги MX

В состав вошли 13 игроков — участников чемпионата мира-2026, в том числе нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Также в него включили полузащитника «Ванкувера» Томаса Мюллера и нападающего «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мина.