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Ямаль: «Никто не ожидал, что Месси покажет такой уровень на ЧМ-2026»

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль перед ¼ финала чемпионата мира-2026 против Бельгии оценил игру капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль перед ¼ финала чемпионата мира-2026 против Бельгии оценил игру капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Лео Месси играет невероятно. Мы все знаем, кто такой Месси, но никто не ожидал, что он покажет такой уровень на чемпионате мира. Я очень рад за него», — цитирует Mundo Deportivo Ямаля.

39-летний Месси забил 8 голов в 5 матчах ЧМ-2026 и является лучшим бомбардиром турнира.

Матч ¼ финала ЧМ-2026 Испания — Бельгия пройдет в пятницу, 10 июля, на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

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