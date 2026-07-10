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Мбаппе — о расстроенном Хакими: «На поле нет места чувствам»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над Марокко (2:0) в матче ¼ финала ЧМ-2026 в эфире BeInSports отметил, что ему не было тяжело видеть расстроенного марокканца Ашрафа Хакими, с которым являются друзьями со времен «ПСЖ».

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над Марокко (2:0) в матче ¼ финала ЧМ-2026 в эфире BeInSports отметил, что ему не было тяжело видеть расстроенного марокканца Ашрафа Хакими, с которым являются друзьями со времен «ПСЖ».

— Было ли вам тяжело видеть Ашрафа Хакими таким расстроенным после матча?

— Нет! Будет гораздо тяжелее, когда я увижу его в раздевалке, и мы снова станем просто людьми и друзьями… Но здесь, на поле, нет места чувствам!

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем мачта Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

09 июл 23:00 Франция — Марокко 2:0.

Мбаппе повторил за Месси: не забил пенальти грозному Буну, но царил во втором тайме.