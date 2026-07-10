Дешам: «Когда у тебя есть Мбаппе — проблем нет»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Марокко (2:0) в матче ¼ финала чемпионата мира-2026.
«Это был непростой матч! Пенальти, моменты, которые мы не реализовали… Но когда у тебя есть Килиан, проблем нет. Мы там, где и хотели быть», — сказал Дешам в эфире BeInSports.
В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем мачта Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
09 июл 23:00 Франция — Марокко 2:0.
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