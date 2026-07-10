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Дешам объяснил, почему заменил Мбаппе в матче ЧМ-2026 против Марокко

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Марокко (2:0) в матче ¼ финала чемпионата мира-2026 рассказал, почему заменил Килиана Мбаппе.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Марокко (2:0) в матче ¼ финала чемпионата мира-2026 рассказал, почему заменил Килиана Мбаппе. 27-летний француз забил гол и сделал голевую передачу, а на 77-й минуте вместо него на поле вышел Жан-Филипп Матета.

«Травма Мбаппе? Это голеностоп. Он почувствовал небольшую боль», — сказал Дешам в эфире BeInSports.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем мачта Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

09 июл 23:00 Франция — Марокко 2:0.

Мбаппе и Дембеле вышибли Марокко с ЧМ. Как остановить Францию?!