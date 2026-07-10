Дешам объяснил, почему заменил Мбаппе в матче ЧМ-2026 против Марокко

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Марокко (2:0) в матче ¼ финала чемпионата мира-2026 рассказал, почему заменил Килиана Мбаппе. 27-летний француз забил гол и сделал голевую передачу, а на 77-й минуте вместо него на поле вышел Жан-Филипп Матета.