Дешам объяснил, почему заменил Мбаппе в матче ЧМ-2026 против Марокко

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Марокко (2:0) в матче ¼ финала чемпионата мира-2026 рассказал, почему заменил Килиана Мбаппе. 27-летний француз забил гол и сделал голевую передачу, а на 77-й минуте вместо него на поле вышел Жан-Филипп Матета.
«Травма Мбаппе? Это голеностоп. Он почувствовал небольшую боль», — сказал Дешам в эфире BeInSports.
В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем мачта Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
09 июл 23:00 Франция — Марокко 2:0.
Мбаппе и Дембеле вышибли Марокко с ЧМ. Как остановить Францию?!