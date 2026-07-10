ЧМ-2026: видеоарбитры будут работать на стадионах, а не в ВАР-центре

По неофициальной информации, внесены изменения в работу арбитров на чемпионате мира-2026. В оставшихся матчах турнира, начиная с четвертьфинала, видеоассистенты будут работать не в ВАР-центре, который находится в Далласе. Теперь они станут приезжать на стадионы, где проходят игры, и следить за ними из оборудованных на этих аренах ВАР-комнат.