Рабьо: «Франции особо нечего было бояться в матче против этой сборной Марокко»

«В итоге нам особо нечего было бояться в матче против этой сборной Марокко. Именно так мы это ощущали. Я разговаривал с марокканскими игроками, и они сами говорили, что три с половиной года назад (на ЧМ-2022) были сильнее», — сказал Рабьо в эфире BeInSports.