Уаби: «Перед голом Мбаппе была игра рукой»

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби после поражения от Франции (0:2) в матче ¼ финала чемпионата мира-2026 пожаловался на игру рукой незадолго до победного гола Килиана Мбаппе.
"Некоторые игроки остановились, потому что была игра рукой. И игра рукой действительно была! Должен ли был судья ее фиксировать или нет — я не знаю, не могу сказать, но затем Килиан Мбаппе в одиночку создал момент и забил гол.
Мы должны продолжать верить в себя. Не собираемся останавливаться на этом четвертьфинале. Нужно продолжать работать с молодежью и сделать так, чтобы при травмах игроков у нас был более широкий выбор футболистов", — сказал Уаби в эфире BeInSports.
В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем мачта Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
09 июл 23:00 Франция — Марокко 2:0.
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