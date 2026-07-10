Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уаби: «Перед голом Мбаппе была игра рукой»

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби после поражения от Франции (0:2) в матче ¼ финала чемпионата мира-2026 пожаловался на игру рукой незадолго до победного гола Килиана Мбаппе.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби после поражения от Франции (0:2) в матче ¼ финала чемпионата мира-2026 пожаловался на игру рукой незадолго до победного гола Килиана Мбаппе.

"Некоторые игроки остановились, потому что была игра рукой. И игра рукой действительно была! Должен ли был судья ее фиксировать или нет — я не знаю, не могу сказать, но затем Килиан Мбаппе в одиночку создал момент и забил гол.

Мы должны продолжать верить в себя. Не собираемся останавливаться на этом четвертьфинале. Нужно продолжать работать с молодежью и сделать так, чтобы при травмах игроков у нас был более широкий выбор футболистов", — сказал Уаби в эфире BeInSports.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем мачта Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

09 июл 23:00 Франция — Марокко 2:0.

Мбаппе и Дембеле вышибли Марокко с ЧМ. Как остановить Францию?!