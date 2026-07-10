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Мбаппе: «Еще на шаг ближе…»

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на выход в ½ финала чемпионата мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на выход в ½ финала чемпионата мира-2026. 27-летний француз в матче с Марокко (2:0) забил гол и сделал голевую передачу, а на 77-й минуте вместо него на поле вышел Жан-Филипп Матета.

«Еще на шаг ближе…» — написал Мбаппе в соцсети X, опубликовав фотографии с матча.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем мачта Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

09 июл 23:00 Франция — Марокко 2:0.

Мбаппе и Дембеле вышибли Марокко с ЧМ. Как остановить Францию?!