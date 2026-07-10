Мбаппе: «Еще на шаг ближе…»

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на выход в ½ финала чемпионата мира-2026. 27-летний француз в матче с Марокко (2:0) забил гол и сделал голевую передачу, а на 77-й минуте вместо него на поле вышел Жан-Филипп Матета.