Дешам — об игре Заира-Эмери: «Стараюсь, чтобы каждый в сборной Франции чувствовал себя частью команды»

«Он провел очень-очень хороший отрезок, хотя до этого вообще не играл на турнире. Все должны быть готовы выйти на поле в любой момент. Я не могу сделать счастливыми всех, но стараюсь, чтобы каждый чувствовал себя частью команды. И те, кто не играет, тоже важны для нашей общей группы», — сказал Дешам в эфире BeInSports.