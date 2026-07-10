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Дешам — об игре Заира-Эмери: «Стараюсь, чтобы каждый в сборной Франции чувствовал себя частью команды»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Марокко (2:0) в матче ¼ финала чемпионата мира-2026 оценил игру полузащитника Уоррена Заира-Эмери.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Марокко (2:0) в матче ¼ финала чемпионата мира-2026 оценил игру полузащитника Уоррена Заира-Эмери.

«Он провел очень-очень хороший отрезок, хотя до этого вообще не играл на турнире. Все должны быть готовы выйти на поле в любой момент. Я не могу сделать счастливыми всех, но стараюсь, чтобы каждый чувствовал себя частью команды. И те, кто не играет, тоже важны для нашей общей группы», — сказал Дешам в эфире BeInSports.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем мачта Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

09 июл 23:00 Франция — Марокко 2:0.

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