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Заир-Эмери: «Если мы сами не будем верить в успех, никто не сделает это за нас»

Полузащитник сборной Франции Уоррен Заир-Эмери после победы над Марокко (2:0) в ¼ финала чемпионата мира-2026 поделился эмоциями от своего первого появления на поле на турнире.

Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник сборной Франции Уоррен Заир-Эмери после победы над Марокко (2:0) в ¼ финала чемпионата мира-2026 поделился эмоциями от своего первого появления на поле на турнире.

"Я очень счастлив и очень горд. Это именно тот матч, о котором мечтает каждый ребёнок. Завоевать путёвку в полуфинал — это нечто невероятное. Наша цель абсолютно ясна — продолжать идти этим путем. Каждый раз, когда я выхожу на поле, независимо от турнира, я всегда верю в успех. Если мы сами не будем в это верить, никто не сделает этого за нас.

Конечно, неприятно не играть и не получать игровое время. Но нужно держать голову высоко, сохранять улыбку и продолжать верить в себя. Я знаю, что у меня есть качества, чтобы быть здесь. Я стараюсь отдавать все ради команды.

Победа в Лиге чемпионов с «ПСЖ», а теперь впереди полуфинал чемпионата мира — это особенные моменты, которые остаются с тобой на всю жизнь. Нужно наслаждаться ими, но при этом сохранять концентрацию, потому что впереди полуфинал. Для меня это исключительный сезон. Сейчас есть только радость, счастье и улыбки", — приводит Le Parisien слова Заира-Эмери.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем мачта Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

09 июл 23:00 Франция — Марокко 2:0.

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