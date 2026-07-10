Заир-Эмери: «Если мы сами не будем верить в успех, никто не сделает это за нас»

"Я очень счастлив и очень горд. Это именно тот матч, о котором мечтает каждый ребёнок. Завоевать путёвку в полуфинал — это нечто невероятное. Наша цель абсолютно ясна — продолжать идти этим путем. Каждый раз, когда я выхожу на поле, независимо от турнира, я всегда верю в успех. Если мы сами не будем в это верить, никто не сделает этого за нас.