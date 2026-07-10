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Заир-Эмери: «Не важно, кто будет соперником Франции в полуфинале ЧМ-2026»

Полузащитник сборной Франции Уоррен Заир-Эмери после победы над Марокко (2:0) в ¼ финала ЧМ-2026 отметил, что не важно, кто будет соперником французов по полуфиналу.

Полузащитник сборной Франции Уоррен Заир-Эмери после победы над Марокко (2:0) в ¼ финала ЧМ-2026 отметил, что не важно, кто будет соперником французов по полуфиналу.

«Не важно, кто будет соперником. У нас нет предпочтений. Мы сосредоточены только на себе. Посмотрим, что сегодня сделали не лучшим образом, чтобы продолжать прогрессировать. Мы выкладываемся по максимуму и движемся вперед матч за матчем», — приводит Le Parisien слова Заира-Эмери.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем матча Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

09 июл 23:00 Франция — Марокко 2:0.

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