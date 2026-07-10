Заир-Эмери: «Не важно, кто будет соперником Франции в полуфинале ЧМ-2026»

«Не важно, кто будет соперником. У нас нет предпочтений. Мы сосредоточены только на себе. Посмотрим, что сегодня сделали не лучшим образом, чтобы продолжать прогрессировать. Мы выкладываемся по максимуму и движемся вперед матч за матчем», — приводит Le Parisien слова Заира-Эмери.