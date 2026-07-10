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Франция повторила победную серию четырехлетней давности в матчах чемпионата мира

Сборная Франции победила сборную Марокко (2:0) в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

Сборная Франции победила сборную Марокко (2:0) в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

Франция одержала победы в последних шести матчах чемпионата мира. Предыдущая такая же продолжительная победная серия была зафиксирована в период с 30 июня 2018 года по 26 ноября 2022 года.

На ЧМ-2026 Франция в ⅛ финала нанесла поражение Парагваю (1:0), в 1/16 финала — Швеции (3:0), а на групповой стадии — Сенегалу (3:1), Ираку (3:0) и Норвегии (4:1).

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