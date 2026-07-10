Мбаппе: «Эта сборная Франции — не самая сильная из тех, за которые я играл»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над Марокко (2:0) в матче ¼ финала чемпионата мира-2026 отметил, что нынешняя команда не самая сильная.
«Эта сборная Франции — не самая сильная из тех, за которые я играл… Но именно у нее самый большой потенциал! Я всегда говорил, что лучшие команды — это те, которые выигрывают», — приводит 90min слова Мбаппе.
В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем матча Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
09 июл 23:00 Франция — Марокко 2:0.
Мбаппе повторил за Месси: не забил пенальти грозному Буну, но царил во втором тайме.