Нурмагомедов: «Такое ощущение, что сборная Франции до сих пор даже не напрягалась на ЧМ-2026»

"Тут комментарии излишни, второй Мир (ЧМ. — Прим. СЭ) подряд Франция убирает Марокко. Французам по составу нет равных, мне очень интересно, как они будут играть, когда будут проигрывать, посмотреть на скорость и всю мощность команды, а то такое ощущение, что они до сих пор даже не напрягались.