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Нурмагомедов: «Такое ощущение, что сборная Франции до сих пор даже не напрягалась на ЧМ-2026»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Франции над Марокко (2:0) в матче ¼ финала чемпионата мира-2026.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Франции над Марокко (2:0) в матче ¼ финала чемпионата мира-2026.

"Тут комментарии излишни, второй Мир (ЧМ. — Прим. СЭ) подряд Франция убирает Марокко. Французам по составу нет равных, мне очень интересно, как они будут играть, когда будут проигрывать, посмотреть на скорость и всю мощность команды, а то такое ощущение, что они до сих пор даже не напрягались.

Если мы увидели Аргентину, Испанию и Англию в позиции, когда им пришлось показать себя во всей красе, то французский предел мы еще не видели. Вот с испанцами игра будет нереальной, очень жду этот матч, если конечно испанцы пройдут дальше", — набисал Хабиб в своем Telegram-канале.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем матча Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

09 июл 23:00 Франция — Марокко 2:0.

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