Кин: «Если хочешь победить Францию, нужно забивать первыми»

Первый гол — именно то, чего мы от Мбаппе и ожидаем. Великолепное завершение атаки, но это именно то, что он умеет делать. Все лучшие игроки приехали на этот турнир и показывают свой максимум. Вокруг него может находиться хоть 25 соперников, но великие футболисты сами решают, что делать с мячом. Именно они диктуют ход игры, а когда защитники подходят слишком близко, он может убрать их финтом. Судя по тем голам, которые он забивает на этом турнире, соперники просто смертельно боятся его.