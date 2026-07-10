Виейра: «Не вижу никого, кто сможет помешать Франции выйти в финал ЧМ-2026»

Перед началом турнира мы все были уверены, что Испания дойдет как минимум до четвертьфинала или полуфинала. Думаю, у Франции не возникнет никаких проблем в матче против Испании. Считаю, что нынешняя сборная Франции сильнее, чем команда четырехлетней давности, а вот Испания, на мой взгляд, сегодня не сильнее той, что была четыре года назад. Я не вижу никого, кто смог бы помешать сборной Франции выйти в финал", — цитирует BBC Виейра.