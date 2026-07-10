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Райт: «Очень трудно найти слабые места у этой сборной Франции»

Бывший нападающий сборной Англии Иан Райт прокомментировал победу Франции над Марокко (2:0) в ¼ финала ЧМ-2026.

Бывший нападающий сборной Англии Иан Райт прокомментировал победу Франции над Марокко (2:0) в ¼ финала ЧМ-2026.

«Очень трудно найти слабые места у этой сборной Франции. Если Испания выйдет дальше, то у нее есть качество, чтобы вскрывать французскую оборону, а также скорость Ламина Ямаля, который может наказать соперника. Но Франция выглядит по-настоящему непоколебимой. И при этом у нее есть футболисты, способные в одиночку решить исход матча», — приводит BBC слова Райта.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем матча Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22.00 по московскому времени.

09 июл 23:00 Франция — Марокко 2:0.

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