Райт: «Очень трудно найти слабые места у этой сборной Франции»

«Очень трудно найти слабые места у этой сборной Франции. Если Испания выйдет дальше, то у нее есть качество, чтобы вскрывать французскую оборону, а также скорость Ламина Ямаля, который может наказать соперника. Но Франция выглядит по-настоящему непоколебимой. И при этом у нее есть футболисты, способные в одиночку решить исход матча», — приводит BBC слова Райта.