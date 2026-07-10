Сенат Парагвая принял резолюцию против сенатора Селесты Амарильи за высказывания в адрес Килиана Мбаппе

Поводом стали заявления Амарильи после матча ⅛ финала чемпионата мира между Францией и Парагваем (1:0). Высказывания сенатора вызвали широкий общественный резонанс, после чего вопрос был вынесен на рассмотрение в сенате. В принятой резолюции парламент официально осудил подобные заявления.