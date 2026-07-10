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Сенат Парагвая принял резолюцию против сенатора Селесты Амарильи за высказывания в адрес Килиана Мбаппе

Сенат Парагвая большинством голосов принял официальную резолюцию, осуждающую сенатора Селесту Амарилью за расистские и дискриминационные высказывания в адрес капитана сборной Франции Килиана Мбаппе.

Сенат Парагвая большинством голосов принял официальную резолюцию, осуждающую сенатора Селесту Амарилью за расистские и дискриминационные высказывания в адрес капитана сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает AP. Решение было принято после почти пяти часов дебатов в верхней палате парламента.

Поводом стали заявления Амарильи после матча ⅛ финала чемпионата мира между Францией и Парагваем (1:0). Высказывания сенатора вызвали широкий общественный резонанс, после чего вопрос был вынесен на рассмотрение в сенате. В принятой резолюции парламент официально осудил подобные заявления.

Сенатор назвала 27-летнего Мбаппе «высокомерным и уродливым камерунцем, который тщательно притворяется французом». Футболист в ответ на расистские оскорбления назвал Амарилью презренной женщиной, недостойной своей должности, после чего политик из Парагвая пригрозила футболисту судом.

Расистский скандал вокруг Мбаппе не утихает. Сенатор из Парагвая пригрозила капитану сборной Франции судом.