Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руни — об игре Ямаля: «Даже Месси иногда принимает неправильные решения»

Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни после победы Испании над Бельгией (2:1) в матче ¼ финала ЧМ-2026 оценил игру испанского вингера Ламина Ямаля.

Источник: Спорт-Экспресс

Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни после победы Испании над Бельгией (2:1) в матче ¼ финала ЧМ-2026 оценил игру испанского вингера Ламина Ямаля.

"Даже Лионель Месси иногда принимает неправильные решения. Главное — понимать, что ты можешь сделать, куда будут двигаться защитники и где окажутся твои партнеры. Не забывайте, что он приехал на этот турнир после травмы, поэтому все еще набирает игровой ритм.

Его главная сила в том, что, получая мяч, он стягивает на себя соперников и создает пространство для партнеров. Он является важной опцией в атаке своей команды. Мы пока не увидели его лучшую игру, но уже увидели отдельные яркие моменты", — цитирует BBC Руни.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с Францией, которая в четверг обыграла Марокко (2:0). Матч пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

10 июл 22:00 Испания — Бельгия 2:1.

Мерино — король концовок. Вывел Испанию в полуфинал, а Бельгию погубили травма Куртуа и ошибка Ламменса.

Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше