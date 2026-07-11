Руни — об игре Ямаля: «Даже Месси иногда принимает неправильные решения»

Его главная сила в том, что, получая мяч, он стягивает на себя соперников и создает пространство для партнеров. Он является важной опцией в атаке своей команды. Мы пока не увидели его лучшую игру, но уже увидели отдельные яркие моменты", — цитирует BBC Руни.