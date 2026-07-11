Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куртуа: «Мбаппе сказал мне: “Увидимся в полуфинале”

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа после поражения от Испании (1:2) в матче ¼ финала чемпионата мира-2026 пожелал всего наилучшего Франции, за которую играет нападающий Килиан Мбаппе.

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа после поражения от Испании (1:2) в матче ¼ финала чемпионата мира-2026 пожелал всего наилучшего Франции, за которую играет нападающий Килиан Мбаппе.

«Мне жаль, что не увижусь с Килианом, потому что он сказал мне: “Увидимся в полуфинале”. Я желаю им (Франции. Прим. — “СЭ”) всего самого лучшего», — сказал Куртуа в эфире BeINSports.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с Францией, которая в четверг обыграла Марокко (2:0). Матч пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

10 июл 22:00 Испания — Бельгия 2:1.

Мерино — король концовок. Вывел Испанию в полуфинал, а Бельгию погубили травма Куртуа и ошибка Ламменса.