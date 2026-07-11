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Мбаппе и Тчуамени готовы сыграть в полуфинале ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и полузащитник Орельен Тчуамени будут готовы к полуфиналу чемпионата мира-2026 против Испании, сообщает L'Equipe.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и полузащитник Орельен Тчуамени будут готовы к полуфиналу чемпионата мира-2026 против Испании, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 27-летний Мбаппе, получивший болезненный удар по правой стопе в четвертьфинале ЧМ-2026 с Марокко (2:0), избежал серьезного повреждения. При необходимости его нагрузку на тренировках скорректируют, но ожидается, что капитан выйдет на поле во вторник.

Тчуамени, пропустивший четвертьфинал из-за проблем с приводящей мышцей, также восстановился и, как ожидается, вернется в стартовый состав, заменив Ману Коне.

Матч ½ финала ЧМ-2026 Франция — Испания состоится 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.