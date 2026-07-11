Мбаппе и Тчуамени готовы сыграть в полуфинале ЧМ-2026

По информации источника, 27-летний Мбаппе, получивший болезненный удар по правой стопе в четвертьфинале ЧМ-2026 с Марокко (2:0), избежал серьезного повреждения. При необходимости его нагрузку на тренировках скорректируют, но ожидается, что капитан выйдет на поле во вторник.