Мбаппе: «Когда проигрываешь, приходится терпеть все это дерьмо»

«В конце концов… вы забираете всю славу, когда побеждаете. Когда вы не выигрываете, вам приходится… извините, терпеть все это дерьмо. И как капитан я должен брать на себя всю ответственность, у меня нет с этим никаких проблем», — приводит FOX Sport слова Мбаппе.