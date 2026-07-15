Клиши: «Испания полностью переиграла Францию в центре поля — и именно это стало главной причиной поражения»

"Нужно было просто доставлять мяч нашим четырем игрокам атаки. Но к этому добавилось то, что Усман Дембеле провел ужасный, просто ужасный матч, а Майкл Олисе, которого мы так хвалили, тоже сыграл очень слабо… Килиан Мбаппе практически не получал качественных передач.