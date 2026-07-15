Губерниев: «Мбаппе и Олисе — поленушки! Просто мертвые!»

Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал сборную Франции после поражения в полуфинале ЧМ-2026 против Испании (0:2).
Франция — позор! День взятия Бастилии впустую прошел! Лидеры нулевые! Мбаппе и Олисе — поленушки! Просто мертвые! Испанцы задавили контролем! Молодцы! Станут чемпионами мира! Прибавляют по ходу первенства! Ямаль расцветает! Как проявил себя Дидье Дешам? Стыд и срам! Стыд и срам!" — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.
Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.
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