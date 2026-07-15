Губерниев: «Мбаппе и Олисе — поленушки! Просто мертвые!»

Франция — позор! День взятия Бастилии впустую прошел! Лидеры нулевые! Мбаппе и Олисе — поленушки! Просто мертвые! Испанцы задавили контролем! Молодцы! Станут чемпионами мира! Прибавляют по ходу первенства! Ямаль расцветает! Как проявил себя Дидье Дешам? Стыд и срам! Стыд и срам!" — написал Губерниев в своем Telegram-канале.