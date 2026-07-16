Харт: «Тухель сам не до конца верил в сборную Англии»

"Гарет Саутгейт часто подвергался критике за то, что в ключевые моменты больших матчей сборная Англии, поведя в счете, слишком рано закрывалась в обороне. И, честно говоря, я не увидел, чтобы в этом плане что-то изменилось. Как бы мы ни хвалили Тухеля, его столь ранние изменения по ходу матча говорят о том, что он сам не до конца верил в свою команду и не считал, что она способна нанести Аргентине еще один удар.