Ричардс: «Надеялись, что героем станет Беллингем или Кейн, но король — Месси»

Он может спокойно ходить по полю, но как только мяч оказывается у него в ногах, он оживает. В этот момент проявляется его гений. Иногда именно это и становится решающей разницей. В матчах против Мексики и Норвегии соперникам не хватило класса, чтобы наказать Англию. Но если дать Месси время и пространство, он обязательно этим воспользуется", — цитирует BBC Ричардса.