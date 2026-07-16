Семь футболистов в возрасте от 32 лет вошли в стартовые составы на матч Англия — Аргентина

Среди 22 игроков стартового состава было семь футболистов в возрасте 32 лет и старше. Международная федерация футбола уточняет, что это стало самым большим показателем для в полуфиналов чемпионатов мира. Предыдущий рекорд — шесть игроков — был установлен в 2006 году в матче Франция — Португалия.