Робинсон: «Месси — настоящий маленький волшебник»

"Они полностью переиграли нас. В первом тайме Аргентина приехала с четким планом на игру, и было видно, что их задача — нарушить наш ритм, жестко идти в единоборства, выбить английских игроков из колеи и заставить их нервничать. К перерыву половина этой задачи уже была выполнена.