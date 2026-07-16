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Кейн — о Месси: «Очевидно, он один из лучших игроков в истории не просто так»

Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал игру форварда сборной Аргентины Лионеля Месси после поражения в полуфинале чемпионата мира-2026 (1:2).

Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал игру форварда сборной Аргентины Лионеля Месси после поражения в полуфинале чемпионата мира-2026 (1:2).

«Лео все еще выступает на высочайшем уровне. Я чувствовал, что на протяжении большей части матча мы справлялись с ним очень хорошо. Но как всегда бывает с самыми опасными игроками в мире, когда мяч у них в финальной трети поля, они могут решить исход матча. И он сделал это снова сегодня. Очевидно, он один из лучших игроков в истории не просто так», — цитирует Кейна AP.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия в матче за третье место встретится с Францией.

Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля.