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Гехи пожелал Месси удачи в финале ЧМ-2026

Защитник сборной Англии Марк Гехи после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2026 пожелал аргентинскому нападающему Лионелю Месси удачи в финале.

Источник: Спорт-Экспресс

Защитник сборной Англии Марк Гехи после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2026 пожелал аргентинскому нападающему Лионелю Месси удачи в финале.

В микст-зоне Гехи проходил мимо Месси, дававшего интервью и сказал ему на испанском языке: «Удачи в финале». Месси ответил: «Спасибо. До встречи».

Видео этого момента опубликовал в социальных сетях телеканал TyC Sports.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.

15 июл 22:00 Англия — Аргентина 1:2.

Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля.