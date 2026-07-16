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Месси посвятил Марадоне победу над Англией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси посвятил победу над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026 легенде аргентинского футбола Диего Марадоне.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси посвятил победу над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026 легенде аргентинского футбола Диего Марадоне.

"Я уверен, что Диего сейчас наслаждается этим моментом там, наверху. Эта победа — и для него. Этот день всегда был особенным. Счастлив, что смог подарить ему эту радость, и надеюсь, что он отпразднует ее там так, как сам захочет, и получит от этого удовольствие.

Нам повезло жить в эпоху Диего. Я никогда не хотел сравнивать себя с ним и знаю, что он меня любил. Я предпочитаю хранить в памяти все прекрасные моменты, которые мы пережили вместе", — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Месси в соцсети X.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.

15 июл 22:00 Англия — Аргентина 1:2.

Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля.

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