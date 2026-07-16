Месси посвятил Марадоне победу над Англией

"Я уверен, что Диего сейчас наслаждается этим моментом там, наверху. Эта победа — и для него. Этот день всегда был особенным. Счастлив, что смог подарить ему эту радость, и надеюсь, что он отпразднует ее там так, как сам захочет, и получит от этого удовольствие.