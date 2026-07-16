Игроки сборной Аргентины изучали бутылку Пикфорда после матча ½ финала ЧМ-2026

После матча ½ финала ЧМ-2026 с Англией (2:1) игроки сборной Аргентины нашли бутылку английского вратаря Джордана Пикфорда с инструкциями на случай серии пенальти.
На бутылке 32-летнего англичанина были указаны подсказки по исполнителям пенальти — их предпочтительные направления ударов и рекомендации для вратаря при отражении ударов.
Экипировщик аргентинцев Марио де Стефано показывал игрокам бутылочку. Капитан аргентинцев Лионель Месси скептически был настроен, а полузащитник Энцо Фернандес с улыбкой посмотрел на надписи.
В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.
15 июл 22:00 Англия — Аргентина 1:2.
Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля.