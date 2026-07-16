Месси: «Если бы Аргентина проиграла Англии, некоторые люди начали говорить всякую чушь»

«Если бы мы проиграли Англии, мы знали, что некоторые люди воспользовались бы этим, чтобы начать говорить всякую чушь. Мы не дали им такой возможности. Также знали, что, если говорить именно о футболе, то мы сильнее Англии», — приводит TyC Sports слова Месси.