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«Сантос» без Неймара проиграл «Ботафого»

«Ботафого» выиграл у «Сантоса» в матче 19-го тура чемпионата Бразилии — 2:1.

«Ботафого» выиграл у «Сантоса» в матче 19-го тура чемпионата Бразилии — 2:1. Игра прошла на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» в Рио-де-Жанейро.

17-летний Лукас Эмануэль в конце первого тайма вывел хозяев вперед. Гости отыгрались сразу после перерыва — забил Альваро Барреаль. Панамский форвард Кадир Баррия забил на 90+5-й минуте и стал автором победного гола.

Нападающий «Сантоса» Неймар пропустил встречу, так как принимал участие в ЧМ-2026. 9 июля появилась информация, что он может завершить карьеру.

«Ботафого» набрал 25 очков и идет на 9-м месте в турнирной таблице. «Сантос» располагается на 16-й строчке — 21 очко.

22 июл 23:00 Ботафого — Сантос _:_