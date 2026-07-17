«Сантос» без Неймара проиграл «Ботафого»

«Ботафого» выиграл у «Сантоса» в матче 19-го тура чемпионата Бразилии — 2:1. Игра прошла на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» в Рио-де-Жанейро.
17-летний Лукас Эмануэль в конце первого тайма вывел хозяев вперед. Гости отыгрались сразу после перерыва — забил Альваро Барреаль. Панамский форвард Кадир Баррия забил на 90+5-й минуте и стал автором победного гола.
Нападающий «Сантоса» Неймар пропустил встречу, так как принимал участие в ЧМ-2026. 9 июля появилась информация, что он может завершить карьеру.
«Ботафого» набрал 25 очков и идет на 9-м месте в турнирной таблице. «Сантос» располагается на 16-й строчке — 21 очко.
22 июл 23:00 Ботафого — Сантос _:_