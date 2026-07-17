Терри: «Меня часто спрашивают: “Как остановить Месси?” Ответ простой — никак»

«Наблюдать вчера за этим человеком в 39 лет было невероятно. Он — величайший футболист всех времён, и при этом продолжает выступать на самом высоком уровне. Меня часто спрашивают: “Как остановить Месси?” Ответ простой — никак. А если играть против него жестко, он становится только сильнее. Он невероятно силен и обожает борьбу. У этого человека есть все», — написал Терри в соцсети.