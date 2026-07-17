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Терри: «Меня часто спрашивают: “Как остановить Месси?” Ответ простой — никак»

Экс-защитник сборной Англии и «Челси» Джон Терри после поражения англичан от Аргентины (1:2) в ½ финала ЧМ-2026 выразил восхищение аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Экс-защитник сборной Англии и «Челси» Джон Терри после поражения англичан от Аргентины (1:2) в ½ финала ЧМ-2026 выразил восхищение аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Наблюдать вчера за этим человеком в 39 лет было невероятно. Он — величайший футболист всех времён, и при этом продолжает выступать на самом высоком уровне. Меня часто спрашивают: “Как остановить Месси?” Ответ простой — никак. А если играть против него жестко, он становится только сильнее. Он невероятно силен и обожает борьбу. У этого человека есть все», — написал Терри в соцсети.

На ЧМ-2026 Месси забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало игры — 22:00 по московскому времени.

Месси ответил хейтерам, Аргентину пощадили, Генич и Нагучев назначены на финал: главное на ЧМ за 16 июля.