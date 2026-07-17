Роналдинью сфотографировался с кубком перед финалом ЧМ-2026

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдинью опубликовал в социальных сетях фотографию с трофеем чемпионата мира-2026.
«Давно я не держал его в руках», — написал Роналдинью.
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46-летний бразилец является победителем чемпионата мира 2002 года. За карьеру на ЧМ он сыграл 10 матчей, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.
Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало игры — 22:00 по московскому времени.
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